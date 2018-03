Receita aperta o cerco a compensações fictícias

Por meio do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP, as empresas que têm crédito a receber podem pagar automaticamente os tributos devidos fazendo a compensação. O problema é que muitas empresas têm feito compensações se valendo de créditos fictícios, segundo o subsecretário.

Até agora, as empresas pegas pela fiscalização pagavam apenas a correção do valor devido pela taxa Selic e uma multa de mora de 20%. Com a mudança, incluída na Medida Provisória 472, publicada hoje no Diário Oficial da União, as empresas cujo crédito não for homologado pela Receita terão de pagar 75% de multa. Se for identificada a má-fé (intenção de dolo), a multa subirá para 150%.

O secretário explicou que a medida só vale para compensações futuras. "Não é para pegar coisas do passado. Fechamos uma porta do futuro", disse. Na MP, a Receita incluiu uma série de medidas de combate à sonegação.