Receita aplicou multas de R$ 16 bilhões este ano No primeiro semestre deste ano, os fiscais da Receita Federal autuaram empresas e pessoas físicas no valor de R$ 16,360 bilhões. Desse total, R$ 14,995 bilhões correspondem a multas em 4.487 empresas. Foram fiscalizadas 21.509 pessoas físicas, que estão sendo multadas em R$ 1,364 bilhão. A indústria lidera com o maior número de irregularidades. Em 618 empresas fiscalizadas estão sendo cobrados R$ 6,910 bilhões. Em segundo lugar, vem o setor financeiro, no qual 131 empresas fiscalizadas renderam autos de R$ 2,763 bilhões. A Receita Federal informou ainda que homologou hoje o primeiro equipamento medidor de vazão que terá de ser utilizado por todas as empresas fabricantes de bebidas. Segundo o secretário-adjunto da Receita, Paulo Ricardo de Souza Cardoso, as empresas terão seis meses para instalar equipamento nas máquinas de encher garrafas. A instalação do equipamento será expandida depois para outros setores. O medidor registra o volume engarrafado e o tipo de bebida. Essa informação vai ser usada pela Receita Federal e por dez Estados, que assinaram convênio com o governo federal, na fiscalização do recolhimento do ICMS. Os Estados são Pará, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Amazonas.