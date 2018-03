Receita aplicou R$ 13 bilhões em multas este ano A Receita Federal aplicou R$ 13,478 bilhões em autos de infração no período de janeiro a maio deste ano, informou o coordenador de Fiscalização do órgão, Marcelo Fisch. Foram fiscalizadas 3.381 empresas, das quais os fiscais estão cobrando R$ 12,3 bilhões e 17.746 pessoas físicas, autuadas em R$ 1,178 bilhão. Apesar da greve dos funcionários da Receita, entre fim de abril e início de junho, o valor das multas cresceu 4,8% em comparação com o mesmo período de 2003. Segundo o coordenador, a greve provocou um ?represamento? de autuações, que deverão ser regularizadas ao longo dos próximos meses. Fisch acredita que o crescimento no valor dos multas reflete uma melhor escolha nas pessoas e empresas a serem fiscalizadas. ?Temos mão-de-obra limitada, por isso temos de escolher os melhores alvos?, afirmou. ?Concentramos os esforços em setores com maior potencial de evasão fiscal?. Em meados de julho, a Receita divulgará um relatório de fiscalização mais detalhado, apontando o valor das autuações em cada setor. Nos últimos anos, a indústria tem liderado o ranking. Individualmente, porém, as autuações no setor financeiro são as de valor mais elevado.