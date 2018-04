Receita apreende 18 mil declarações fraudadas do IR A Receita Federal apreendeu cerca de 18 mil declarações de Imposto de Renda fraudadas, em operação para desbaratar quadrilha especializada neste tipo de golpe em São Paulo. Os documentos foram encontrados em três escritórios de contabilidade em São Paulo e, juntos, teriam causado um prejuízo estimado de R$ 150 milhões. Para inflar o valor da restituição, os golpistas lançavam nas declarações despesas falsas com médicos, escolas e previdência privada. Na maior parte dos casos, os fraudadores aumentavam os gastos dos clientes criando falsos dependentes. Nos locais foram apreendidos computadores, documentos, CDs e pen drives. A Receita Federal vai agora analisar os documentos apreendidos para ter certeza se os contribuintes participaram da fraude ou foram enganados. Os contribuintes ainda podem retificar espontaneamente as declarações antes de serem chamados pela Receita, sem ser cobrado o imposto devido. Já os donos dos escritórios vão responder por crime contra a ordem tributária e formação de quadrilha. A pena, em caso de condenação, pode chegar a cinco anos de prisão.