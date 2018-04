Receita apreende 329 toneladas de contrabando em Santos A Receita Federal apreendeu no Porto de Santos mais de 329 toneladas de mercadorias estrangeiras avaliadas em cerca de R$ 1 milhão. A carga, composta de brinquedos, eletrônicos, tecidos, mochilas, roupas e artigos femininos e outros acessórios, estava acondicionada em 17 mil caixas e era proveniente da China, Indonésia e Estados Unidos. A apreensão faz parte da operação Pinóquio, iniciada há seis meses e desenvolvida pela Alfândega da Receita Federal em Santos. No processamento do despacho aduaneiro, a fiscalização constatou que a empresa importadora não comprovou a origem lícita, a disponibilidade e/ou a transferência dos recursos necessários à prática das operações de Comércio Exterior, caracterizando, portanto, operação fraudulenta de terceiros, situação que levou à apreensão das mercadorias que até então permaneciam retidas.