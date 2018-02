Receita apreende 480 ton de matéria-prima para fraldas A Receita Federal apreendeu no Porto do Rio de Janeiro 480 toneladas de matéria-prima para fabricação de fraldas, avaliada em cerca de R$ 900 mil, vinda do Japão e Estados Unidos. Durante a Operação Dilúvio, a Receita Federal descobriu que a importação do material foi feita por uma empresa envolvida em várias irregularidades no comércio exterior. Com base nas investigações, a Justiça Federal determinou a apreensão de mercadorias importadas pelas empresas suspeitas de sonegarem R$ 500 milhões somente em impostos aduaneiros. Segundo a Receita, três Conhecimentos de Carga foram adulterados de maneira grosseira, facilitando a constatação da tentativa de fraude. O importador, cujo nome não pode ser divulgado por causa do sigilo fiscal, é suspeito de criar empresas de fachada e utilizar laranjas para operar no comércio exterior.