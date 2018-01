Receita apreende 53 contêineres de mercadoria em Santos A Alfândega da Receita Federal, em Santos, no litoral de São Paulo, apreendeu 53 contêineres contendo mercadorias de baixo valor agregado destinado a "lojas de 1,99", durante a Operação Pinóquio. Segundo a Receita, mais de 90% da carga veio da China e a soma das mercadorias ultrapassa os R$ 2,2 milhões. As empresas envolvidas, sediadas principalmente em São Paulo, algumas com histórico de subfaturamento e de não comprovação da origem dos recursos, não apresentaram a documentação necessária ao despacho aduaneiro.