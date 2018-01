Receita apreende 70 toneladas de mercadorias falisificadas A Receita Federal do Porto do Rio de Janeiro apresentou na manhã desta terça-feira cerca de 70 toneladas de mercadorias falsificadas da China. São sete contêineres de produtos como bolsas, óculos e tênis que imitam marcas famosas, num valor estimado de R$ 18 milhões. A operação, batizada de "Mudança de Rota 2", apurou que a carga foi enviada ao Brasil sem a identificação do importador. Além disso, foram declarados outros itens como enfeites de Natal e guarda-chuvas.