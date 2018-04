Receita apreende cerveja contrabandeada no Rio A Receita Federal apreendeu 300 barris de 30 litros e 7.274 garrafas de cerveja importada da Bélgica, no Porto do Rio de Janeiro. Os contêineres com as bebidas estavam em situação irregular devido à ocultação do verdadeiro importador e da falsa declaração do valor da bebida. A mercadoria foi avaliada em R$ 100 mil e a fiscalização comprovou que o valor declarado foi de 10% do real, ou seja, R$ 10 mil. Os produtos serão leiloados.