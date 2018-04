Receita apreende importações irregulares em Santos A Alfândega da Receita Federal de Santos apreendeu mais 329 toneladas de mercadorias importadas irregularmente, avaliadas em R$ 1 milhão. A apreensão faz parte da "Operação Pinóquio" que, nos últimos seis meses, já encontrou irregularidades em 4 mil toneladas de produtos importados e exportados através do Porto de Santos, com valores que superam os R$ 20 milhões. Desta vez, foram apreendidos brinquedos, eletrônicos, tecidos, mochilas, roupas, artigos femininos e outros acessórios que estavam em 17 mil caixas importadas da China, Indonésia e Estados Unidos. A mercadoria deveria ser vendida na Grande São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A carga não era falsificada, mas apresentou problemas de "interposição fraudulenta". O inspetor da Alfândega José Guilherme Antunes de Vasconcelos explica que "interposição fraudulenta" é configurada por importação de empresas que não conseguiram provar saúde financeira para realizar tais negociações. Nessa fase da operação, a Receita identificou três empresas (uma de São Paulo, uma de Mato Grosso e outra de Minas Gerais) e fez uma representação fiscal para fins penais, que foi encaminhada ao Ministério Público Federal. Como os produtos apreendidos são originais, não serão destruídos e sim doados e leiloados. "O que havia eram problemas nas empresas, que muitas vezes são de ´faixada´. É um esforço no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado", disse Vasconcelos. De acordo com ele, doze auditores estão trabalhando na "Operação Pinóquio", que já investigou mais de cem empresas, a maioria paulista, e apreendeu mercadorias de 180 contêineres para importação e dez para exportação. O objetivo da "Operação Pinóquio" é desmascarar as grandes mentiras que os importadores e exportadores fazem nos despachos aduaneiros, declarando incorretamente a classificação fiscal, o valor das mercadorias, a quantidade, a procedência, a origem dos recursos. No final de fevereiro, a operação da Alfândega confiscou 53 contêineres no Porto de Santos, com mercadorias avaliadas em cerca de R$ 2,2 milhões que seriam distribuídas para lojas de R$ 1,99 de todo o País.