Receita apreende R$ 600 mil em mercadorias no Paraná A Receita Federal apreendeu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, cerca de R$ 600 mil em mercadorias. A operação de repressão ao contrabando e descaminho, desencadeada no final de semana pela Receita Federal em Foz do Iguaçu, resultou na apreensão de 1.200 caixas de cigarros, 128 quilos de agrotóxicos, aparelhos eletrônicos e equipamentos de informática. As mercadorias estavam escondidas em um hotel às margens da BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu. De acordo com os servidores que participaram da ação, o volume apreendido é suficiente para lotar duas carretas. A operação contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.