Receita apura arrecadação recorde para meses de setembro A arrecadação da Receita Federal do Brasil no mês passado, de R$ 37,99 bilhões, foi recorde histórico para meses de setembro, superando a arrecadação de setembro de 2002, que, a preços corrigidos pela inflação, foi de R$ 37,909 bilhões. Desde o mês passado, a Receita Federal do Brasil divulga o resultado da arrecadação incluindo as receitas das contribuições previdenciárias, que, antes da fusão, eram recolhidas pela Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência. A série histórica também já foi ajustada com a soma das contribuições previdenciárias.