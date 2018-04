Receita arrecada R$ 21 bi em julho A Receita Federal arrecadou, em julho, R$ 21,280 bilhões em impostos e tributos. Segundo o secretário Everardo Maciel, esta foi a segunda maior arrecadação mensal de toda a história da Receita. Até agora, a maior arrecadação foi registrada em janeiro deste ano, quando foram arrecadados R$ 22,680 bilhões. Segundo o secretário-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro, o resultado apurado em julho foi influenciado basicamente por dois itens: uma arrecadação extraordinária de R$ 1,115 bilhão relativa à desistência de ações judiciais - e o conseqüente pagamento dos tributos que estavam sendo questionados na Justiça - e uma arrecadação de R$ 397 milhões por meio do Imposto de Renda retido na fonte cobrado de operações de swap. As receitas administradas somaram, em julho, R$ 19,937 bilhões e as demais receitas, R$ 1,343 bilhão. O resulado apurado no mês passado foi 13,42% maior, em termos reais, que o arrecadado em julho de 2001. De janeiro a julho deste ano, a arrecadação da Receita atingiu o montante de R$ 133,996 bilhões, o que representou crescimento real de 9,83% em relação ao mesmo período do ano passado.