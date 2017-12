Receita arrecada R$ 22,1 bilhões em maio A arrecadação da Receita Federal em maio atingiu o valor de R$ 22,192 bilhões, com um crescimento real (com a correção pelo IPCA) de 4,79% em relação ao mesmo mês do ano passado e queda de 12,34% em comparação a abril. Esse resultado, de acordo com o secretário-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro, é recorde para meses de maio. Segundo ele, o resultado de maio em relação a abril é normalmente negativo, em decorrência de efeitos sazonais, como o pagamento em abril da primeira cota e de cota única do Imposto de Renda da Pessoa Física e do IR a Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, referente à apuração do primeiro trimestre deste ano. Outro fator que contribuiu para a queda da arrecadação em maio em relação a abril foi o fato de o mês de maio deste ano ter quatro semanas de fator gerador, contra cinco semanas do mês de abril. Isso faz com que haja queda principalmente na arrecadação do IR retido na fonte e do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) e da CMPF. A arrecadação de maio foi influenciada por uma receita extra no valor de R$ 1,411 bilhão, referente ao recolhimento de débitos em atrasos de R$ 1,095 bilhão de uma empresa estatal, e também US$ 316 milhões de um depósito judicial feito por uma empresa do setor privado. O secretário não informou, por motivo de sigilo fiscal, os nomes das empresas. Acumulado do ano A arrecadação de janeiro a maio soma R$ 113,513 bilhões, com um crescimento real de 2,47% em relação ao mesmo período do ano passado. As receitas administradas pela Receita Federal já somam no ano R$ 106,739 bilhões, enquanto as demais receitas totalizam R$ 6,774 bilhões. As receitas administradas tiveram um crescimento real de 0,03% de janeiro a maio, o que, para Ricardo Pinheiro, é um excelente resultado, já que o ano passado foi marcado por uma série de receitas extras. As receitas extras no cinco primeiro meses de 2002 foram R$ 5,562 bilhões superiores ao mesmo período desse ano - enquanto de janeiro a maio de 2002 as receita extras somaram R$ 8,435 bilhões, nesse ano a arrecadação nesse mesmo período totalizou R$ 2,873 bilhões. Segundo Pinheiro, a arrecadação está dentro do previsto no último decreto de programação financeira do Orçamento, que estimou um valor de R$ 106,5 bilhões de receitas administradas para janeiro a maio.