Receita: arrecadação terá reforço de depósitos judiciais

Ele informou que a definição deve ocorrer ainda esta semana por meio de uma regulamentação que terá que ser publicada no Diário Oficial da União. Carvalho disse ainda que a Receita não espera que a realização de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações pelo Santander reforce o caixa do governo. Segundo ele, a abertura de capital no mercado primário não é tributada. "Possivelmente, não terá impacto na arrecadação", afirmou.