Receita arrecadou menos com principais impostos

A arrecadação de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) caiu 9,70% no período, enquanto o pagamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) teve uma redução de 27,18%, em função da queda na produção industrial e das desonerações promovidas pelo governo para materiais de construção e produtos da linha branca (fogões, geladeiras e lavadoras). O IPI cobrado sobre automóveis teve uma queda real no recolhimento de 77,81% em relação ao primeiro semestre de 2008. O fraco desempenho deve-se à redução do imposto ao longo dos seis primeiros meses de 2009.

A arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) teve queda de 15,23%, enquanto a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) recuou 13,87%. O pagamento de PIS/Pasep também teve queda real, de 9,52%, no primeiro semestre de 2009. O recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre o combustível (Cide-combustível) caiu 66,62% por causa de uma compensação no valor de R$ 1 bilhão feita pela Petrobras no início do ano.

As receitas previdenciárias continuam mostrando elevação em relação ao primeiro semestre de 2008. Houve um crescimento de 5,84%. Também houve melhora, de 36,6%, no item que reúne outras receitas administradas, por conta do crescimento da arrecadação com loterias e depósitos judiciais, entre outros.