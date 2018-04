Receita arrecadou R$ 17,2 bi em março A Receita Federal arrecadou R$ 17,285 bilhões em março, o menor resultado mensal do ano. Em termos reais, houve uma queda de 1,5% com relação a fevereiro de 2002. O desempenho, porém, se explica mais por fatores extraordinários que elevaram a arrecadação de janeiro e fevereiro, do que por algum problema ocorrido em março. Em janeiro deste ano, houve forte pagamento de impostos atrasados dos fundos de pensão e o recolhimento de R$ 1,1 bilhão referente ao lucro da Petrobras. Em fevereiro, além dos pagamentos dos fundos de pensão, a Receita arrecadou R$ 434 milhões extras referentes a uma disputa que estava na Justiça. Além disso, alguns bancos anteciparam pagamento de impostos. Em março, nenhum desses fatores extraordinários ocorreu. Em comparação com o ano passado, porém, o resultado está longe de ser ruim. Em termos reais, a arrecadação de março ficou 5,5% maior do que a de março de 2001. No ano, a arrecadação é 14,52% superior à ocorrida em igual período de 2001. A principal explicação para o desempenho superior ao do ano passado é o pagamento de impostos atrasados pelos fundos de pensão. Há um estoque de R$ 7 bilhões, que está sendo recolhido em parcelas mensais a serem pagas até junho. Os fundos de pensão recolheram R$ 1,828 bilhão em janeiro, R$ 1,326 bilhão em fevereiro e R$ 1,123 bilhão em março, referentes ao "estoque" de tributos em atraso. São eles: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e ao Programa de Integração Social (PIS), além do IR recolhido na fonte sobre depósitos judiciais. Até janeiro deste ano, os fundos de pensão não recolhiam tributos, pois argumentavam na Justiça que gozavam de imunidade tributária. Desde o início do ano, porém, eles têm recolhido os impostos atrasados e também aqueles referentes ao fluxo. No total, eles pagaram R$ 4,370 bilhões ao longo deste primeiro trimestre. O crescimento da arrecadação com relação a março de 2001 se explica não só pela tributação dos fundos de pensão, mas também devido ao recolhimento da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide) sobre combustíveis, que foi de R$ 1,252 bilhão. Nesse valor, há uma parcela que corresponde à Cofins e ao PIS, devido pelas refinarias. A Cide propriamente dita arrecadou cerca de R$ 700 milhões. Os técnicos da Receita estão trabalhando para separar a arrecadação da Cide do PIS-Cofins devido pelas refinarias. Hoje, por causa de dificuldades técnicas, eles são recolhidos juntos, como se fosse Cide. Enquanto o problema não é solucionado, há uma aparente queda de 17,01% na arrecadação da Cofins e de 16,61% no PIS. "É ilusão de ótica", assegurou o secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro. A correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 17,5% proporcionou uma queda de 15,78% no recolhimento do IR na fonte, no mês de março. O Imposto de Importação (II) registrou queda de 41,23% com relação a março do ano passado, devido à queda nas importações. Pela mesma razão, houve queda de 25,6% no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação. Refis e Simples A Receita divulgou, ainda, que das 129.085 empresas que se inscreveram no Refis, apenas 37.307 continuam no programa. Um total de 83.830 empresas foram excluídas porque atrasaram o pagamento das parcelas. As demais tiveram pedido de inscrição indeferido. No primeiro trimestre, a arrecadação do Refis foi de R$ 439 milhões. Já o Simples recolheu R$ 1,574 bilhão de janeiro a março deste ano.