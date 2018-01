Receita arrecadou R$ 25,728 bilhões em janeiro A Receita Federal arrecadou em janeiro R$ 25,728 bilhões em tributos e contribuições. O resultado, segundo o secretário-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro, é o segundo maior para meses de janeiro já registrado pelo governo. O maior resultado foi o de janeiro do ano passado, que teve uma série de receitas extraordinárias, como por exemplo o pagamento, pela primeira vez, do Imposto de Renda pelos Fundos de Pensão. "Exatamente por causa da atipicidade de janeiro de 2002, os dados apurados no mês passado são muito bons", disse. Em termos reais, a arrecadação de janeiro/2003 registrou queda em relação ao apurado em janeiro/2002. Considerando a variação do IPCA no período, a queda foi de 0,90%, e de 12,1%, se considerada a variação do IGP-DI. Por causa da diferença entre o IPCA e o IGP-DI em decorrência da desvalorização do real do ano passado, a Receita pretende este ano, para efeito de comparação, utilizar a variação do IPCA. Segundo Pinheiro, é mais compatível com a realidade em termos tributários. Dos R$ 25,728 bilhões arrecadados em janeiro, R$ 23,646 bilhões são de receitas administradas e R$ 2,082 bilhões de demais receitas, que incluem basicamente pagamento de royalties pela exploração de petróleo da Petrobras.