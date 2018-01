Receita aumentará repressão a sacoleiros A Receita Federal vai apertar a repressão aos sacoleiros, tornando as empresas de ônibus responsáveis pelo que transportam. Todos os passageiros e respectivas mercadorias deverão ser identificados. Bagagens sem dono serão consideradas de responsabilidade da empresa. As empresas também deverão recusar-se a carregar volumes com evidências de ser contrabando. Nos dois casos, a transportadora será multada em R$ 15 mil na primeira vez e R$ 30mil nas reincidências. O ônibus será apreendido e a empresa perderá sua licença. A lei permite ao turista comprar até US$ 150 em mercadorias para uso próprio e trazê-las ao Brasil sem pagar impostos. Caso suas compras excedam esse valor, ele deve procurar a Receita Federal e recolher os tributos correspondentes.