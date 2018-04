Receita autua clube que promove festa de Barretos O Clube Os Independentes, responsável pela realização da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, foi autuado pela Receita Federal por sonegação de impostos durante o mês de agosto de 1996 e terá de pagar ao fisco R$ 7 milhões, referentes à arrecadação no período. O clube está sendo ainda investigado pela Receita por sonegação em 1997, 1998 e 1999. A investigação está sendo realizada a partir de um levantamento feito pela Receita, que apontou que, no mês em que ocorria a Festa do Peão, a arrecadação da cidade era a mesma do que nos demais meses do ano. Levantamento parcial indica que a arrecadação deve ser três vezes maior do que em meses comuns. Segundo o delegado substituto da Receita Federal de Franca, Paulo Roberto Torres, as investigações começaram em agosto de 2000 e somente a primeira parte foi concluída, referente a 1996. O clube já divulgou que vai recorrer da decisão da Receita à Procuradoria da República. O presidente do clube, Emílio Carlos dos Santos, admitiu em entrevista a possibilidade de terem ocorridos erros em administrações passadas. Santos disse que o clube espera adiar o início do pagamento por três ou quatro anos. "Neste período, vamos estudar a melhor forma de pagar à Receita, seja com títulos da dívida pública ou com a aplicação de Refis, que permitiria o parcelamento em até 20 anos?. Ele disse ainda que a entidade, até hoje filantrópica, deve se tornar uma S.A. A medida é uma das que o clube pretende anunciar para evitar novas "falhas" no pagamento dos impostos, informou.