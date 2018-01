Receita bate novo recorde e arrecada R$ 28,170 bi em janeiro A arrecadação federal de janeiro de 2004, que atingiu R$ 28,170 bilhões, foi a maior da história, se for considerada a série deflacionada pelo IPCA. Ela bateu o recorde registrado em janeiro de 2002, que havia sido de R$ 27,933 bilhões, influenciada pelo recolhimento de tributos atrasados pelos fundos de pensão. A arrecadação recorde de janeiro apresentou crescimento real de 1,77% sobre janeiro de 2003. Considerando a arrecadação de dezembro de 2003, o crescimento real foi de 8,38%. Em janeiro, as receitas administradas somaram R$ 25,927 bilhões e as demais receitas, que concentram pagamento de royalties de petróleo, atingiram R$ 2,243 bilhões.