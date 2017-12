Receita bloqueia restituições do 2º lote A Receita Federal determinou o bloqueio de 4.467 restituições do segundo lote do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2000 que começariam a ser pagas ontem. A maior parte dessas restituições é de contribuintes de Brasília e do Rio de Janeiro. Esses contribuintes tinham débito de anos anteriores junto à Receita Federal e não poderiam estar recebendo a restituição. O coordenador do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal, Luiz Carlos Rocha, explicou que o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) - empresa responsável pelo processamento do IRPF - cometeu uma falha técnica e não procedeu a compensação da restituição do contribuinte com o débito anterior já existente. Segundo ele, a Receita Federal vai encaminhar uma carta aos contribuintes que tiveram suas restituições bloqueadas comunicando o problema e o débito existente. O Serpro está fazendo um novo processamento dos dados. Depois de feita a compensação, se houver ainda saldo de imposto a restituir ao contribuinte, o dinheiro será disponibilizado a partir de 24 de julho.