Receita bloqueia restituições do 2º lote A Receita Federal informou ontem que 4.467 declarações que haviam sido liberadas no segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, foram bloqueadas. Essas declarações somente estarão disponíveis nos bancos autorizados a partir do dia 24. Segundo o coordenador Nacional do Programa do Imposto de Renda, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, houve um erro no serviço de processamento de dados (Serpro) da Receita. Essas restituições foram liberadas sem que houvesse uma análise de débitos de anos anteriores. Os contribuintes que se encontram nessa situação podem ter sua restituição reduzida, já que será deduzido da quantia o valor referente a impostos não pagos em anos anteriores. Para quem estava incluso na lista de restituições, mas não teve o crédito em sua conta corrente, a opção é consultar novamente o site da Receita (veja link abaixo) ou ligar para o Receitafone. A lista de restituições a serem liberadas no dia 24 já foi liberada.