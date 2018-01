Receita bruta da Sadia cresce 16,7% em 2002 A Sadia obteve uma receita bruta de R$ 4,689 bilhões no ano passado, com crescimento de 16,7% sobre os R$ 4,017 bilhões de 2001. As exportações totalizaram R$ 1,959 bilhão, ou o equivalente a 41,77% do faturamento total. O montante vendido em 2002 no mercado internacional teve aumento de 29% sobre o R$ 1,519 bilhão do ano anterior. As vendas anuais domésticas somaram R$ 2,729 bilhões, após alta de 9,3%. Somente no quarto trimestre, a receita bruta foi de R$ 1,384 bilhão, com aumento de 18,4%. Desse valor, R$ 563,6 milhões foram obtidos com exportações, após crescimento de 27,8%. Em dezembro, mês positivo no mercado interno pelas vendas das linhas especiais de festas, as vendas domésticas aumentaram 20,3% e somaram R$ 323,5 milhões.