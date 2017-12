Receita cancela CPF não recadastrado A Receita Federal vai cancelar os CPFs dos contribuintes que não fizeram a declaração de isento nos dois últimos anos. Para fazer o recadastramento, quem recebe até R$ 900,00 por mês deveria ter entregado a declaração de isento nos dois últimos anos. A Receita ainda não tem um número fechado, mas acredita que 70 milhões de registros serão cancelados em todo o País. A solução para quem ficar sem o CPF será entregar uma nova declaração de isento, no período entre 1º de agosto a 30 de novembro. A declaração poderá ser feita com a entrega do formulário nas agências do correio, casas lotéricas ou pelo telefone 0300-780300.