Receita cancelou 33% dos CPFs A Receita Federal abre amanhã, para consulta pública, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do País. Pelo primeiro levantamento feito pelo órgão, dos 120,306 milhões de CPFs existentes, 39,661 milhões, ou 33% do total, estão cancelados. Outros 17,791 milhões, ou 14,8% do total, estão pendentes de regularização. As pessoas que se encontram nestes dois grupos, poderão, também a partir de amanhã, regularizar sua situação junto ao cadastro de CPF. Os contribuintes que tiveram um rendimento anual abaixo de R$ 10,8 mil poderão fazer a Declaração de Isento para regularizar sua situação. No caso das pessoas que tiveram um rendimento anual superior a este valor, e que não entregaram sua declaração de imposto de renda até abril, deverão encaminhar à Receita este documento para que seu CPF não seja cancelado. O prazo para entrega da declaração de isento vai até 30 de novembro. Estão classificados como pendentes de regularização todas as pessoas que deixaram de entregar a declaração de renda de 98 ou 99. Aqueles que não entregaram estas duas declarações tiveram seus CPFs cancelados. De acordo com Oliveira, a expectativa da Receita é de cancelar entre 30 milhões e 35 milhões de CPFs ao final deste ano. Estes documentos são referentes a pessoas que já morreram ou são CPFs "frios". As pessoas poderão consultar o cadastro de CPF no endereço eletrônico da Receita Federal (veja no link abaixo) ou pelo telefone 0300780300. A declaração de isento poderá ser feita por meio de cinco meios: pelo receitafone 0300780300; pela Internet; nos postos dos Correios ou nas lotéricas. Aqueles que optarem pela declaração feita pelo telefone pagarão R$ 0,27 o minuto. Nos Correios serão cobradas as taxas de R$ 0,50 (remessa postal simples) ou R$ 2,00 (remessa postal registrada). Nas lojas lotéricas a taxa cobrada será também de R$ 0,50. As lotéricas só iniciarão o trabalho de recebimento destas declarações a partir do dia 7 de agosto.