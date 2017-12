Receita com exportação de frango tem queda de 4,14% As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 1,24 milhão de toneladas no primeiro semestre de 2006, volume 8,18% menor na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (Abef), a receita cambial entre janeiro e junho somou US$ 1,458 bilhão, ou 4,14% menos que o primeiro semestre do ano passado. No mês de junho, os embarques foram de 194,9 mil toneladas com receita cambial de US$ 222 milhões. O volume de junho ficou 20% abaixo do embarcado em junho de 2005. Em relação a maio quando 196,5 mil toneladas foram embarcadas também houve queda.