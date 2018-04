Receita começa a fiscalizar IR de profissionais liberais A Receita Federal começou uma operação especial de fiscalização sobre profissionais liberais. Segundo informou o coordenador de Fiscalização da Receita Federal, Paulo Ricardo de Souza Cardoso, cerca de 6 mil profissionais liberais que apresentaram maior discrepância entre a renda declarada como pessoa física e a movimentação bancária medida pelo recolhimento da CPMF começaram a ser notificados desde o último dia 2. Do total de 1,3 milhão de profissionais liberais do País, a Receita examinou 1,1 milhão e selecionou 15 mil do "topo da lista de inconsistências". Essas pessoas movimentaram nos bancos, em média, 20 vezes o valor de sua renda declarada. Em geral, um contribuinte em situação regular movimenta entre três e cinco vezes a sua renda declarada. Além disso, eles abateram mais de 85% do valor da renda declarada como gastos de livro-caixa. Um dentista, por exemplo, pode abater do IR o material que compra para exercer sua profissão. Em média, um dentista abate entre 15% e 20% de sua renda como livro-caixa. Desses 15 mil, a Receita selecionou os 6 mil piores casos para iniciar a fiscalização. Essas pessoas serão chamadas, poderão ter seus dados bancários abertos e estão sujeitas a multas que variam de 75% a 225% do IR devido.