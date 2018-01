Receita começa amanhã a receber declarações de isentos A Receita Federal do Brasil começa amanhã a receber as declarações de isento do Imposto de Renda das pessoas físicas que tiveram no ano de 2004 rendimentos de até R$ 12,696 mil. O prazo para entrega vai até o dia 30 de novembro. A declaração poderá ser feita na página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br), nas casas lotéricas, nas agências dos Correios e no Banco do Brasil (somente para os clientes). Segundo a Receita, o Banco Popular do Brasil e os correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal (Caixa Aqui) também estão autorizados a receber a declaração. No BB, nas lotéricas, no Banco Popular e na rede Caixa Aqui, o custo da declaração é de R$ 1. Nos Correios, a entrega da declaração custará R$ 2,40. A Receita espera que cerca de 60 milhões de brasileiros entreguem a declaração de isentos este ano. No ano passado, foram recebidos 58 milhões. Quem deixar de declarar o Imposto de Renda por um ano, terá a inscrição no Cadastro da Pessoa Física (CPF) considerada "pendente". Se a omissão persistir por dois anos, o número do CPF é suspenso pela Receita.