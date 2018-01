Receita condena resistência a sigilo O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, condenou nesta terça-feira os "focos de resistência" ao decreto que autoriza o Fisco a ter acesso a informações bancárias de contribuintes com movimentação mensal superior a R$ 5 mil. Ele atribuiu as críticas à "argumentação falaciosa que só termina protegendo o sonegador e o criminoso". Após participar, em São Paulo, de um encontro internacional sobre combate à lavagem de dinheiro, Everardo definiu a origem da oposição ao decreto: "Uns são legítimos e sinceros, por uma discordância de natureza ideológica; outros, de fato, se utilizam disso (as críticas) para encobrir suas atividades ilícitas e é a esses a quem me dirijo." Everardo afirmou que existe "uma discussão sem muito sentido, sem muito nexo sobre mero disciplinamento de regras". O decreto regulamenta o artigo 5º da Lei Complementar 105, "aprovada, por unanimidade, pelo Congresso há dois anos". O secretário destacou que já existe o "comunicado de informações", mecanismo usado no combate à lavagem de capitais. Segundo ele, inúmeros outros países fazem a mesma coisa. "A importância dessa medida é dispor de mais um elemento para que possamos iniciar procedimentos investigativos que resultam do confronto entre aquilo que é declarado como renda, aquilo que é declarado como patrimônio e as informações sobre movimentação financeira", disse. "Não há nenhum outro interesse em obter informação relacionada com o uso que o cidadão faz do seu dinheiro; o que nos interessa é a movimentação líquida."