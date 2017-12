Receita confirma lote extra de restituição do IR A Receita Federal confirmou hoje que vai liberar no próximo dia 24 mais um lote extra de restituições de Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2000. Serão liberadas ao todo, neste lote, 61.173 restituições no valor total de R$ 9,99 milhões. Será o segundo lote extra do IRPF 2000. O primeiro foi liberado no dia 23 de outubro. A Receita tem ainda a liberar um lote regular de restituições do IRPF-2000 em 15 de dezembro. Segundo a Secretaria da Receita, grande parte das restituições do segundo lote extra estava retida para solução de pendências junto ao órgão. A Receita informou que nos dias 24 e 25 próximos serão liberados lotes residuais do IRPF declarado em 1997, 98 e 99.