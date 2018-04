Receita contra dedução de óculos e remédios no IR A Receita Federal informou ontem que vai tentar cassar a liminar concedida pela juíza Luciana de Souza Sanchez, da 14.ª Vara Cível Federal de São Paulo, segundo a qual as despesas com a compra de lentes corretivas (óculos, inclusive armação e lentes de contato), aparelhos de audição e medicamentos, do próprio contribuinte e de seus dependentes poderão ser deduzidas na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano base 2001. De acordo com a decisão da juíza, o uso dos aparelhos e dos medicamentos deve ser comprovado com receita médica e nota fiscal em nome do beneficiário. A decisão é provisória mas vale em todo o território nacional. A ação civil pública que motivou a liminar foi proposta pela Procuradoria da República em São Paulo, por meio dos procuradores Walter Claudius Rothenburg e Marlon Alberto Weichert. Em seu despacho, a juíza determina que "o representante legal da União, no prazo de 24 horas após ter tomado ciência, divulgue a decisão nos meios de comunicação, informando as Superintendências Regionais da Receita Federal, a mídia e os contribuintes". A Receita vai procurar tornar sem efeito a decisão da juíza por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Se a liminar deixar de valer, o contribuinte terá 30 dias para fazer as correções e estará sujeito a eventuais prejuízos. Assim, quem tiver imposto a pagar arcará com a taxa de juros Selic (18,50% ao ano) sobre o valor devido. Passados os 30 dias, estará sujeito a multa de 20%.