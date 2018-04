Receita da indústria de embalagens cresce 9% em 2008 A receita da indústria de embalagens atingiu R$ 36,6 bilhões em 2008, o que representa um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior, segundo projeções da Fundação Getúlio Vargas (FGV) feitas para a Associação Brasileira de Embalagens (Abre). Apesar do resultado positivo, o setor registrou queda de 0,61% no volume produzido. O resultado teve impacto principalmente do desempenho do quarto trimestre de 2008, quando a produção física apresentou queda de 6,97% sobre o mesmo período de 2007. No primeiro semestre do ano passado, o setor havia registrado crescimento de 1,91% sobre igual período do ano anterior, número que foi compensado negativamente pela queda de 2,99% apurada no segundo semestre de 2008. O segmento mais afetado em produção no ano passado foi o de madeira, que apresentou retração de 12,20%. As embalagens de vidro tiveram queda de 3,85% e as de metal caíram 3,52%. Os segmentos de embalagens de plástico e papel (papel, papelão e cartão) cresceram 0,59% e 2,06%, respectivamente.