Receita dá preferência à entrega pela Internet Contribuintes que estiverem fazendo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2002 (ano-base 2001) deverão dar preferência a enviar o documento pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br), principalmente se tiverem direito à restituição. Isso porque, pelos critérios estabelecidos pela Receita Federal para a devolução do imposto, os declarantes que mandarem o documento pela Internet serão os primeiros a receber o dinheiro da restituição. Depois, o pagamento será feito aos que optarem pela entrega em disquete. Em seguida, aos que fizerem a declaração por telefone (0300-780300). Os últimos da lista serão os que escolheram o formulário de papel para enviar a declaração. Leia mais no Estadão