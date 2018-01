Receita da Telefónica sobe 17,5% até setembro O grupo Telefónica informou nesta terça-feira que durante os nove primeiros meses do ano registrou, na América Latina, uma receita de 7,050.300 bilhões de euros (cerca de US$ 9 bilhões), o que representa 17,5% a mais que no mesmo período de 2005. A operadora de telefonia fixa detalhou que as despesas por operações nessa região subiram a 3,899.200 bilhões de euros (cerca de US$ 4,999 bilhões) até setembro deste ano, o que representa um crescimento de 19,7% em euros. O grupo explicou que este crescimento foi afetado pelas despesas de reestruturação de pessoal promovida no Chile e Brasil no primeiro trimestre do ano e pelo plano de desvinculações recém-lançado na Argentina. O grupo destacou que nos nove primeiros meses do ano obteve um resultado operacional antes das amortizações (OBIBDA) de 3,198.200 bilhões de euros (cerca de US$ 4,093 bilhões), 18,8% superior ao registrado no mesmo período de 2005. A operadora indicou que no final de setembro administrava 31,1 milhões de acessos, 11% a mais que em setembro de 2005, após a incorporação da Colômbia Telecom, que conta com 2,4 milhões de acessos de telefonia fixa e 42.261 acessos a Internet de banda larga. A companhia destacou que os usuários de internet de banda larga do grupo mantêm o forte ritmo de crescimento dos trimestres anteriores. O grupo especificou que os usuários de telefonia fixa chegam a 24 milhões, 10,5% a mais que em setembro de 2005, graças à incorporação da Colômbia Telecom e ao elevado ritmo de crescimento da Telefónica Peru, entre outros fatores. Com relação aos acessos da tevê por assinatura, a Telefónica Latinoamérica conta com 559.900 clientes no Peru e Chile, indicaram as fontes. A companhia espanhola comunicou que sua operadora brasileira, Telesp, registrou uma receita nos nove primeiros meses do ano de 4,156.700 bilhões de euros (cerca de US$ 5,320 bilhões), enquanto suas despesas por operações tiveram um crescimento anualizado de 3,8% em moeda local. Além disso, a operadora informou que a Telefónica da Argentina (TASA) administrava mais de 5,6 milhões de acessos no final de setembro, o que representa 3,8% a mais em relação ao ano anterior. Neste país, a receita nos nove primeiros meses do ano cresceu 730 milhões de euros (perto de US$ 934 milhões). A companhia explicou que na Argentina as despesas por operações mostraram um crescimento de 24% em moeda local em relação a 2005. No Chile, no fechamento do terceiro trimestre, a Telefónica administrava 2,8 milhões de acessos, 2,4% a menos que em setembro de 2005. No entanto, o grupo assegurou que continua como líder do mercado de linhas fixas. Nesse país, a receita subiu para 757,9 milhões de euros (cerca de US$ 970 milhões) em setembro, enquanto as despesas por operações rebaixaram seu crescimento anualizado em 6,4% em moeda local. No Peru, a Telefónica, com 3,5 milhões de acessos, obteve receita de 819 milhões de euros (cerca de US$ 1,048 bilhão), o que representa um crescimento anualizado de 2,5% em moeda local. As despesas por operações nos nove primeiros meses no Peru registraram, disse a companhia, um crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior em moeda local. Por último, os investimentos do Grupo Telefónica Latinoamérica foram de 736,6 milhões de euros (cerca de US$ 942 milhões), um crescimento de 27,4%, fundamentalmente destinados à banda larga e aos novos negócios.