Receita da Telesp de 99 não bate com registro da CVM O valor da receita líquida da Telesp em 1999, informado há pouco em nota da assessoria de imprensa da Telefônica, não confere com o que foi informado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no início de 2000. A assessoria declarou, na nota, que a receita líquida de 1999 foi de R$ 4,631 bilhões. Pelo registro da Bovespa, a receita no período foi de R$ 5,295 bilhões. Se for considerado este valor, a receita de 2000 (que foi de R$ 6,294 bilhões, segundo o comunicado da Telefônica) registrou crescimento de 18,8%, e não 35,9% como informado na nota da assessoria de imprensa da companhia.