Receita de eletroeletrônicas cresce 27% O faturamento da indústria eletroeletrônica cresceu 24% no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2003, descontada a inflação. De acordo com a avaliação da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), as áreas de informática e telecomunicações puxaram o desempenho, com crescimento de 33% e 56%, respectivamente. As importações cresceram 15% no trimestre em função da melhoria das vendas do setor. As exportações somaram US$ 1 bilhão no período, uma alta de 10% em relação a 2003. O setor de telecomunicações, que sempre puxou as vendas externas, registrou queda de 33% nas vendas externas de telefones celulares . A entidade ainda estuda as razões para a queda. Descontado o setor de telecomunicações, as exportações das empresas associadas à Abinee cresceram 20%. Conforme a Abinee, a capacidade produtiva ficou em 73%, contra 68% no primeiro trimestre de 2003.