Receita de serviços cresce, mas em termos nominais Serviços de alojamento e alimentação tiveram crescimento muito baixo entre os meses de março de 2014 e de 2015, mas outros serviços prestados às famílias – como atividades artísticas, esportivas e de recreação, lavanderias, cabeleireiros e cursos de idioma – registraram aumento da receita de 13,5% no período. Foi um dos poucos subitens em que o faturamento nominal do setor de serviços apresentou alta em março, conforme a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.