Receita deflagra operação para identificar fraudes no IR A Delegacia da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo deflagrou nesta sexta-feira, 16, uma operação fiscal, a Operação Miragem, com o objetivo de verificar os valores declarados como rendimentos isentos e não tributáveis pelas pessoas físicas em suas declarações de ajuste anual do Imposto de Renda, especialmente aqueles valores que se referem aos "Lucros e Dividendos Recebidos". A Receita explica que informações prestadas, em inúmeras situações, não se confirmam quando cruzadas com informações provenientes de outras declarações e, sobretudo, com a capacidade econômico-financeira das pessoas jurídicas vinculadas a essas pessoas físicas declarantes. Segundo os fiscais da Receita, estas inconsistências podem indicar a intenção do contribuinte em acobertar variações patrimoniais decorrentes de operações não declaradas.