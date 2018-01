Receita deposita hoje 3º lote de restituições do IR A Receita Federal deposita hoje os valores correspondentes ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2005, ano-base 2004. Neste lote, foram liberadas 909.171 declarações. Do total, foram gerados eletronicamente 845.536 extratos para contribuintes com imposto a restituir, correspondendo a R$ 699.999.979,78. Outras 42.604 declarações tiveram imposto a pagar, correspondendo a R$ 32.410.527,20. Um total de 21.031 declarações ficou sem saldo de imposto a pagar ou a restituir. As restituições do terceiro lote foram corrigidas em 5,60%, correspondentes à variação da taxa de juros anual no período que vai de maio a julho, acrescidas de mais 1% referente ao mês de agosto.