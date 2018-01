Receita descobre mais fraudes no Ceará, Piauí e Maranhão A Receita Federal informou hoje que o seu serviço de inteligência descobriu no Ceará, Piauí e Maranhão um esquema em que servidores públicos municipais fraudavam restituições do Imposto de Renda. Segundo a Receita, a fraude beneficiava, principalmente, funcionários das secretarias de finanças de municípios dos três Estados. A Receita estima que o golpe tenha causado prejuízo de R$ 1,35 milhão em restituições indevidas. O relatório das investigações será encaminhado ao Ministério Público para que os envolvidos sejam processados por crimes fiscal. Nos últimos meses, a Receita desarticulou quadrilhas de fraudadores do Imposto de Renda em São Paulo, Poços de Caldas (MG) e na Bahia. Em março, a operação "Leão Ferido" desmontou uma quadrilha que tinha a participação de servidores públicos em Brasília e mais três cidades. Nos três Estados do Nordeste, a fraude contava com o apoio de funcionários das prefeituras, que alteravam os dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte entregue anualmente à Receita. Nos documentos, eram forjadas retenções do IR, e as restituições, indevidas, iam para os servidores participantes do golpe. A Receita argumenta que desconhecia a manobra, porque, constitucionalmente, os municípios e Estados não repassam à União o imposto retido na fonte e referente aos salários dos seus servidores. A Receita informou que há indícios de que o golpe vem sendo aplicado desde 2000 em vários municípios. Levantamentos preliminares da inteligência da Receita indicam que servidores de pelo menos mais de 20 prefeituras no Ceará, Piauí e Maranhão estão envolvidos no esquema. Há o caso de um município com 25.000 habitantes em que o total das "restituições" pagas aos seus servidores, em 2004, chegou a R$ 450.000, o que dá um valor médio de restituição de R$ 3,5 mil por pessoa.