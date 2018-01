Receita desconhece proposta de repatriação de divisas A Receita Federal informou que desconhece qualquer informação sobre um estudo que estaria sendo feito pelo governo para criar uma lei que daria anistia fiscal para incentivar a volta ao País de dinheiro depositado no exterior, mesmo sendo de origem ilegal. ?Não temos informações sobre isso?, disse Pedro. Henrique Mansur, assessor de imprensa do secretário da Receita, Jorge Rachid. De acordo com matéria publicada hoje na Folha de S. Paulo, a idéia que estaria sendo estudada pelo governo prevê uma espécie de pedágio, de cerca de 5% a 6%, para a legalização do dinheiro depositado no exterior. Cálculos preliminares indicariam a existência de cerca de US$ 30 bilhões depositados ilegalmente por brasileiros em paraísos fiscais, segundo informações contidas na matéria.