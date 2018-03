Receita detém sete veículos em operação em Foz do Iguaçu A Receita Federal apreendeu durante trabalhos realizados em Foz do Iguaçu e região, de sábado a segunda-feira, sete veículos utilizados para contrabando de mercadorias paraguaias. Foram detidos um caminhão, três automóveis, dois ônibus e uma motocicleta. Doze pessoas foram presas em flagrante. Na madrugada de sábado, a equipe de busca da Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, realizou uma operação na favela do Bambu, às margens do Rio Paraná, onde apreendeu dois veículos de placas paraguaias e mercadorias avulsas que estavam estocadas nas proximidades. No domingo, foi apreendido um caminhão carregado de cigarros, bebidas e equipamentos eletrônicos provenientes do Paraguai, na região de Toledo. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal. Em Santa Helena, às margens do Lago de Itaipu, as equipes apreenderam um ônibus e renderam em flagrante os 11 passageiros, da cidade do Rio de Janeiro. Também foram retidos uma motocicleta e um veículo utilizados pelos contrabandistas. Na madrugada de segunda, a equipe da Receita Federal apreendeu, na saída de Cascavel, um ônibus proveniente de Goiânia, que transportava mercadorias vindas do Paraguai.