Receita disponibiliza nesta terça programa da declaração do IR A partir das 9 horas desta terça-feira, estará disponível no site da Receita Federal a nova versão do programa para declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2005. As declarações também já poderão ser feitas e entregues a partir desta terça. Este ano, a data limite para a prestação de contas com o leão é 29 de abril. A expectativa do governo é que cerca de 20 milhões de pessoas prestem contas com a Receita este ano, dentro do prazo previsto. Isso significa um crescimento de 6,8% em relação às 18,8 milhões que entregaram a declaração sem atraso em 2004. Nota da Receita informa ainda que, além do programa, a Receita irá tornar disponível material de consulta sobre as regras em vigor para preenchimento da declaração. Todas as pessoas que, no ano passado, ganharam mais de R$ 12,696 mil e recolheram IR sobre esse rendimento devem prestar contas com a Receita. As declarações poderão ser feitas via internet, em disquete e entregue nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, pelo telefone 0300.78.0300 ou ainda no formulário, que deve ser obtido na Receita ou nos postos dos Correios. Neste último caso, a entrega deve ser feita nas agências dos Correios e a pessoa terá de pagar R$ 3,00. Para as pessoas que tinham, no final de 2004, patrimônio inferior a R$ 20 mil, há ainda a possibilidade de fazer a declaração online, preenchendo o formulário diretamente na página da Receita, sem precisar gravar antecipadamente o programa.