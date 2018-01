Receita divulga arrecadação 3,24% superior à do ano passado A Receita Federal arrecadou em fevereiro R$ 22,534 bilhões em impostos e contribuições. Em termos reais, o valor arrecadado ficou 3,24% acima da arrecadação de fevereiro de 2003. No mês passado, as receitas administradas somaram R$ 21,519 bilhões e as demais receitas R$ 1,015 bilhão. Com o resultado de fevereiro, a Receita acumula nesse primeiro bimestre uma arrecadação de R$ 50,703 bilhões, o que representa um crescimento real de 2,35% em relação ao valor arrecadado no mesmo período do ano passado. A arrecadação de fevereiro registrou uma queda real de 20,49% em relação ao apurado em janeiro. Essa queda, entretanto, é explicada por efeitos sazonais, que fazem com que a arrecadação no primeiro mês do ano seja tradicionalmente superior à de fevereiro.