Receita divulga arrecadação de novembro em R$ 24,519 bi A Receita Federal teve uma arrecadação de impostos e contribuições de R$ 24,519 bilhões em novembro. As receitas administradas somaram R$ 23,813 bilhões enquanto as demais receitas somaram R$ 706 milhões. A arrecadação de novembro registrou queda real (considerando a variação do IPCA) de 4,43% em relação a outubro, mas teve um aumento real de 5,03% em relação a novembro de 2002. Com o resultado apurado, a arrecadação acumulada no ano chegou a R$ 247,535 bilhões, o que representa uma queda real de 2,48% em relação ao mesmo período do ano passado.