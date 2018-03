Receita divulga arrecadação recorde em 2004 A Receita Federal obteve em 2004 arrecadação recorde de R$ 322,555 bilhões. Em 2003, a arrecadação da Receita foi de R$ 273,35 bilhões. A arrecadação histórica em 2004 apresentou um crescimento real (com correção da inflação pelo IPCA) de 10,62% em relação a 2003. Em dezembro, a Receita obteve arrecadação recorde mensal de R$ 32,620 bilhões, o que representou um crescimento real de 17,40% em relação a dezembro de 2003 e de 25,62% sobre novembro de 2004. Em dezembro de 2003, a arrecadação foi de 25,823 bilhões. Cofins contribuiu para arrecadação recorde em 2004 A arrecadação recorde foi influenciada pelo aumento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que, no ano, apresentou crescimento real de 20,60%. Também houve crescimento significativo na arrecadação do IPI sobre automóveis, que subiu 20%, e do Imposto de Renda retido na fonte, que subiu 11,72%. A arrecadação da Cofins cresceu por causa do início da nova sistemática de tributação da contribuição, que deixou de ser cumulativa no ano passado, e também por causa da introdução da sua cobrança sobre os bens e serviços importados. Com a mudança nessa sistemática, a alíquota subiu de 3% para 7,6%, o que foi alvo de críticas do setor empresarial ao longo de todo ano, que considerou a calibragem da dívida muito elevada. A evolução da arrecadação federal nos últimos anos Ano Receita (R$ milhões) % PIB 1998 115.299 12,61 1999 139.415 14,32 2000 163.390 14,84 2001 184.982 15,43 2002 228.287 16,96 2003 255.122 16,39 2004 300.530 17,12 Fonte: Boletins de Arrecadação da Receita federal e IBGE (*) Projeção do PIB considerando crescimento de 5,2%