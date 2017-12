Receita divulga datas para liberação dos lotes de IR A Receita Federal divulgou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, as datas para a liberação dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2006, ano-base 2005, de acordo com a Instrução Normativa 651. Serão ao todo sete lotes, com o primeiro em 16 de junho e o último em 15 de dezembro. Segundo o órgão, a prioridade de receber a restituição será dada a idosos com mais de 60 anos, em cumprimento ao Estatuto do Idoso. A liberação só será feita, no entanto, para os contribuintes cujas declarações não apresentarem problemas passíveis de retenção em malha. Os que declararam pela internet também estão credenciados a receber primeiro a devolução do imposto pago a maior em 2005, obedecendo a data de entrega da declaração. Quem declarou em disquete entra em segundo na lista de prioridades. Já os contribuintes que enviaram o documento por meio do tradicional formulário de papel serão os últimos a receber.