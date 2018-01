Receita divulga datas para restituição do Imposto de Renda A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União Instrução Normativa 525, fixando as datas para a liberação dos lotes da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004. A restituição será feita em sete lotes, nos dias 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 17 de outubro, 16 de novembro e 15 de dezembro. A Receita ressalta que os primeiros contribuintes com direito a liberação serão os que declararam o imposto de renda pela Internet, seguidos pelos que fizeram a declaração por disquete, por telefone e por formulário. O critério de prioridade levará também em consideração a data da entrega da declaração. Os idosos também terão prioridade na liberação da restituição.