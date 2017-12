Receita divulga lista de CPFs irregulares Os contribuintes que não entregaram a declaração de Imposto de Renda (IR) nos dois últimos anos devem se apressar para regularizar sua situação. A partir do dia 1º de agosto, a Receita Federal divulgará em seu site na Internet (veja link abaixo) e no ReceitaFone (0300-780300) a lista com a classificação de todos os CPFs existentes no País, se regulares, pendentes ou cancelados. Ainda assim, não há certeza de que a posição do contribuinte seja alterada antes da divulgação. Isso dependerá do meio utilizado para o envio da declaração. Os documentos entregues pela Internet têm mais probabilidade de chegar a tempo para que a Receita faça a modificação. Já os contribuintes que optarem pelo formulário, provavelmente, terão o nome exposto na lista. Para quem estava isento do Imposto de Renda, a regularização somente poderá ser feita a partir do dia 1.º de agosto. Neste caso, o contribuinte apenas precisa entregar a Declaração de Isento referente ao ano 2000. A apresentação pode ser feita por meio das agências dos Correios, casas lotéricas, telefone e Internet. Cancelamento de CPF Todos os contribuintes isentos ou sujeitos ao Imposto de Renda que não entregaram a declaração nos últimos dois anos terão o CPF cancelado a partir de agosto. Isso poderá implicar problemas ao contribuinte, já que o documento é exigido em vários procedimentos, como a abertura de conta corrente, financiamentos etc. Quem deixou de apresentar apenas uma declaração será classificado como pendente. De acordo com a Receita, a atualização da lista será diária. Portanto, o quanto antes fizer a entrega, mais rápida será a alteração da classificação do documento. A lista estará aberta a qualquer pessoa que queira fazer a pesquisa. A consulta será feita mediante o número de inscrição no CPF e permitirá, no caso da Internet, o conhecimento do nome e da situação cadastral da pessoa física. Pelo telefone, somente a situação cadastral.